Корпорация МСП и российские маркетплейсы договорились создать правила работы на рынке

Корпорация МСП (КМСП) и крупные российские маркетплейсы договорились разработать правила работы на интернет-площадках торговли, а также продумать меры поддержки и развития малого бизнеса.

Меморандум подписали, помимо МСП, Ozon, «Сбермегамаркет», «Вайлдберриз» и «Яндекс Маркет».

«Мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов», — заявил гендиректор Александр Исаевич.

В пресс-релизе уточняется, что корпорация будет заниматься мониторингом каждого обращения для отслеживания системности и принимать меры реагирования совместно с интернет-площадками.

«Наша общая задача — не допускать «пожаров», — добавил он.

Кандидат юридических наук доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова ранее рассказала о мерах безопасности при совершении покупок на онлайн-платформах.

Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин заявил, что мошенники начали использовать торговые онлайн-площадки, поскольку люди привыкли к обману с якобы заблокированными счетами и «специалистами банков».