Юрист Свечникова дала советы по совершению безопасных покупок на онлайн-площадках

Кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова рассказала о мерах безопасности при совершении покупок на онлайн-платформах.

«Понятия маркетплейса в законе нет, поэтому в настоящий момент ожидается решение законодателя по внесению изменений в регулирование отношений в этой сфере. Суды при рассмотрении споров, касающихся подобного рода торговых площадок, используют законодательство о защите прав потребителей», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в настоящее время при покупке товаров за безналичный расчёт на таких сайтах покупатель рискует приобрести подделку.

«Исходя из данных обстоятельств, есть смысл обращаться за судебной защитой, если истцу предоставлена, по его мнению, некорректная информация о товаре», — посоветовала Свечникова.

Она рекомендует подготовиться к покупке, например изучить данные о том, какие характеристики имеет оригинал.

«Обратить внимание необходимо и на габариты товара: часто, подделывая вещи, изготовители искажают размеры, например в сторону их уменьшения. Покупателю следует измерять изделие, чтобы не заблуждаться относительно его подлинности. Стоит изучить качество и место нанесения номеров, надписей, клейма, логотипа бренда», — сообщила юрист.

Она добавила, что упаковка оригинального товара также имеет свои особенности.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с продажами бытовой техники.