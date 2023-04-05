Специалист Баклушин рассказал, как уберечься от мошенников на торговых онлайн-площадках

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Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин заявил, что мошенники начали использовать торговые онлайн-площадки, поскольку люди привыкли к обману с якобы заблокированными счетами и «специалистами банков».
Специалист Баклушин рассказал, как уберечься от мошенников на торговых онлайн-площадках
  • Gettyimages.ru
  • © Thitipong Srisathan / EyeEm

В беседе с телеканалом «360» эксперт рассказал, что потенциальных жертв стали приманивать с помощью объявлений о популярных товарах с очень большими скидками. После оформления заказа злоумышленники перезванивают и пытаются узнать логин и пароль от личного кабинета. Если им это удаётся, они отменяют заказ и получают сумму возврата на свою карту.

Баклушин советует никому не сообщать коды от смс и другие данные. Если кто-то звонит и представляется сотрудником маркетплейса, то рекомендуется перезвонить по официальному номеру поддержки.

Также эксперт считает целесообразным открыть для онлайн-покупок отдельную карту.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» рассказал, какую работу проводят в организации по отсеву неблагонадёжных продавцов в интернете.

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