В ЛНР более 4,5 тысячи абонентов остаются без электричества после непогоды

Более 4,5 тыс. абонентов в ЛНР остаются без электроснабжения после сильного снегопада.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«По состоянию на 11 апреля обесточенными остаются 4568 абонентов по всей территории республики», — говорится в сообщении.

Специалисты работают в круглосуточном режиме, «чтобы в максимально сжатые сроки обеспечить электроэнергией всех жителей ЛНР».

Ранее свыше 56 тыс. человек остались без электроэнергии в восьми населённых пунктах Иркутской области из-за сильного ветра.