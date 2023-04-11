В ЛНР более 4,5 тысячи абонентов остаются без электричества после непогоды
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Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«По состоянию на 11 апреля обесточенными остаются 4568 абонентов по всей территории республики», — говорится в сообщении.
Специалисты работают в круглосуточном режиме, «чтобы в максимально сжатые сроки обеспечить электроэнергией всех жителей ЛНР».
Ранее свыше 56 тыс. человек остались без электроэнергии в восьми населённых пунктах Иркутской области из-за сильного ветра.