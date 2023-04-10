Более 56 тысяч человек остались без света в Иркутской области из-за непогоды

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Свыше 56 тыс. человек остались без электроэнергии в восьми населённых пунктах Иркутской области из-за сильного ветра.
Более 56 тысяч человек остались без света в Иркутской области из-за непогоды
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Об этом сообщили в коммунальных службах.

«По уточнённым данным, без электроэнергии остались более 56 тыс. потребителей и 18 тыс. домов на территории восьми населённых пунктов», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

По его словам, утром было ограничено движение для большегрузов на трассе «Байкал», так как из-за низкой видимости и сильных порывов ветра передвигаться по ней небезопасно. 

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