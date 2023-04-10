В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 м/с», — отметил он.

По его словам, утром было ограничено движение для большегрузов на трассе «Байкал», так как из-за низкой видимости и сильных порывов ветра передвигаться по ней небезопасно. 

6 апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о повышенной опасности наводнений в пяти регионах трёх федеральных округов России до конца текущей недели.

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