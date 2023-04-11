Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею о новой приватизации
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«В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся», — сказал он.
Глава ВТБ Андрей Костин ранее призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов.
По его словам, финансировать реализацию задач возможно с помощью перезапуска приватизации и перераспределения средств бюджета.