Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею о новой приватизации

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В Кремле не обсуждают идею о новой волне приватизации в России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею о новой приватизации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся», — сказал он.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов.

По его словам, финансировать реализацию задач возможно с помощью перезапуска приватизации и перераспределения средств бюджета.

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