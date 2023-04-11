Флеболог Ширинбек назвала наследственность главным фактором развития варикоза
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В беседе с РИАМО эксперт отметила, что варикоз — это один из вариантов проявления дисплазии соединительной ткани, врождённого состояния, при котором соединительная ткань становится слабой и растяжимой.
«Наследственность в данном случае передаётся не по половым хромосомам, не по женской или мужской линии. Следовательно, если варикоз есть у матери, он вполне может развиться и у сына», — объяснила Ширинбек.
По её словам, в числе приобретённых факторов, которые могут поспособствовать развитию варикоза: малоподвижный образ жизни, курение, лишний вес.
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