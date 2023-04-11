В ряде регионов России отметили рост числа вакансий и уровня зарплат для студентов
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Об этом пишут «Известия».
Как уточняется, доля подобных вакансий от общего числа активных предложений начала быстро увеличиваться с 2021 года.
Лидерами по темпу роста в сегменте сегодня оказались Омская, Ростовская области. Также в этом отношении можно отметить Челябинскую, Новосибирскую и Свердловскую области, Башкирию и Татарстан.
В начале 2021 года средняя зарплата в разделе «Работа для студентов/стажировки» составляла 42 тыс. рублей, а к концу 2022-го показатель увеличился до 60 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты студентам и стажёрам платят в Якутии.
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