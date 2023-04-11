Senior Java-разработчик и стоматолог стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля

Короткая ссылка
Согласно данным сервиса по поиску работы Superjob, самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля в России стали Senior Java-разработчик и врач-стоматолог — этим специалистам готовы предложить заработную плату от 300 тыс. рублей.
Senior Java-разработчик и стоматолог стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Sanja Radin

Об этом пишут «Известия».

Также в топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.

Так, в Москве PHP-разработчику готовы предложить зарплату 200—300 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге ищут программиста Delphi на оклад от 150 тыс. рублей. Программисту C# в Волгограде, а также ведущему программисту «1С» в Краснодаре и Казани — от 150 тыс. рублей.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить