Senior Java-разработчик и стоматолог стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля

Согласно данным сервиса по поиску работы Superjob, самыми высокооплачиваемыми вакансиями апреля в России стали Senior Java-разработчик и врач-стоматолог — этим специалистам готовы предложить заработную плату от 300 тыс. рублей.

Об этом пишут «Известия».

Также в топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.

Так, в Москве PHP-разработчику готовы предложить зарплату 200—300 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге ищут программиста Delphi на оклад от 150 тыс. рублей. Программисту C# в Волгограде, а также ведущему программисту «1С» в Краснодаре и Казани — от 150 тыс. рублей.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.