АТОР: извержение вулкана Шивелуч не повлияет на туристический сезон на Камчатке
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Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Он отметил, что туристический сезон на Камчатке ещё не начался, туристов в регионе почти нет.
«Обычно туристы едут не раньше конца мая. Влияния на туризм это событие не окажет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее на Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.