АТОР: извержение вулкана Шивелуч не повлияет на туристический сезон на Камчатке

Извержение вулкана Шивелуч не окажет влияния на туристический сезон на Камчатке.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он отметил, что туристический сезон на Камчатке ещё не начался, туристов в регионе почти нет.

«Обычно туристы едут не раньше конца мая. Влияния на туризм это событие не окажет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.