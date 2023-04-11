АТОР: извержение вулкана Шивелуч не повлияет на туристический сезон на Камчатке

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Извержение вулкана Шивелуч не окажет влияния на туристический сезон на Камчатке.
АТОР: извержение вулкана Шивелуч не повлияет на туристический сезон на Камчатке
  • globallookpress.com
  • © Marc Szeglat/picture alliance

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он отметил, что туристический сезон на Камчатке ещё не начался, туристов в регионе почти нет.

«Обычно туристы едут не раньше конца мая. Влияния на туризм это событие не окажет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.

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