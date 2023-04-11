МЧС: пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в Петропавловске-Камчатском

Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в четырёх районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском, который находится в 450 км от Шивелуча.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что в связи с изменением направления ветра, не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском муниципальных районах и Петропавловск-Камчатском городском округе.

Кроме того, угроза выпадения пепла сохраняется в населённых пунктах Быстринского муниципального района.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что пепловое облако от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло в ночь на 11 апреля, распространилось на 500 км на северо-запад.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана Шивелуч.