Юрист Бабич: объединять отпуск с майскими праздниками финансово невыгодно

Юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич объяснил, что с финансовой точки зрения невыгодно брать отпуск между майскими выходными, которые в 2023 году продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше сотрудник получает отпускных, и наоборот, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше. Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в «длинный» календарный месяц, когда мало праздников», — заключил Бабич.

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