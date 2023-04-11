Юрист Бабич: объединять отпуск с майскими праздниками финансово невыгодно
- РИА Новости
Чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше сотрудник получает отпускных, и наоборот, сообщил он в интервью Радио Sputnik.
«Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше. Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в «длинный» календарный месяц, когда мало праздников», — заключил Бабич.
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