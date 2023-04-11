В Северодонецк доставили котельную для отопления 137 домов

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При содействии «Народного фронта» в Северодонецк доставили котельную для отопления 137 домов, заявил эфире телеканала «Россия 24» первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.
В Северодонецк доставили котельную для отопления 137 домов
  • РИА Новости

«Благодаря помощи «Народного фронта» мы доставили в город Северодонецк котельную, которая с завтрашнего дня вступает в свою работу, и все 137 домов, которые были подготовлены к подаче тепла, они будут обеспечены теплом», — цитирует его ТАСС.

По словам Говтвина, в городе с 12 апреля начнутся работы по восстановлению электричества.

Ранее российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия планирует за три года восстановить работу объектов тепловой и гидрогенерации до мощности 3,5 ГВт на новых территориях.

До этого врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске до 2025 года восстановят более 1,6 тыс. многоквартирных домов.

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