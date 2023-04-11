В Северодонецк доставили котельную для отопления 137 домов
- РИА Новости
«Благодаря помощи «Народного фронта» мы доставили в город Северодонецк котельную, которая с завтрашнего дня вступает в свою работу, и все 137 домов, которые были подготовлены к подаче тепла, они будут обеспечены теплом», — цитирует его ТАСС.
По словам Говтвина, в городе с 12 апреля начнутся работы по восстановлению электричества.
Ранее российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия планирует за три года восстановить работу объектов тепловой и гидрогенерации до мощности 3,5 ГВт на новых территориях.
До этого врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске до 2025 года восстановят более 1,6 тыс. многоквартирных домов.