Шульгинов: Россия за три года восстановит работу тепло- и гидрогенерации новых территорий

Россия планирует за три года восстановить работу объектов тепловой и гидрогенерации до мощности 3,5 ГВт на новых территориях, заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов.

«В течение ближайших трёх лет предстоит восстановить оборудование действующих объектов тепловой и гидрогенерации до располагаемой мощности, а это дополнительно более 3,5 ГВт», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, на данный момент удалось восстановить газоснабжение более чем 200 тыс. и электроснабжение свыше 50 тыс. потребителей.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске до 2025 года восстановят более 1,6 тыс. многоквартирных домов.