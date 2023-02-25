Пасечник пообещал восстановить до 2025 года более 1,6 тысячи домов в районе Северодонецка

В Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске до 2025 года восстановят более 1,6 тыс. многоквартирных домов, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«1 641 многоквартирный дом на территориях Северодонецкой агломерации (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная) будет восстановлен и капитально отремонтирован до 2025 года», — сказал он в интервью ТАСС.

Пасечник добавил, что, помимо строительных работ, предусмотрены также выплаты компенсаций за полностью или частично повреждённое жильё.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной.