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Пасечник пообещал восстановить до 2025 года более 1,6 тысячи домов в районе Северодонецка

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В Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске до 2025 года восстановят более 1,6 тыс. многоквартирных домов, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«1 641 многоквартирный дом на территориях Северодонецкой агломерации (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная) будет восстановлен и капитально отремонтирован до 2025 года», — сказал он в интервью ТАСС.

Пасечник добавил, что, помимо строительных работ, предусмотрены также выплаты компенсаций за полностью или частично повреждённое жильё.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной.

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