РБК: в 2022 году число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно сократилось

В 2022 году количество трудящихся россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек, до 21,5 млн.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Уточняется, что в прошлом году количество трудящихся молодых женщин сократилось на 8,5%, мужчин — на 3,5%.

В процентном соотношении больше всего рынок потерял работников в возрасте от 25 до 29 лет — 724 тыс. человек.

Ранее опрос показал, что 80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году.

Директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.