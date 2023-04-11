РБК: в 2022 году число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно сократилось

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В 2022 году количество трудящихся россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек, до 21,5 млн.
РБК: в 2022 году число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно сократилось
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Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Уточняется, что в прошлом году количество трудящихся молодых женщин сократилось на 8,5%, мужчин — на 3,5%.

В процентном соотношении больше всего рынок потерял работников в возрасте от 25 до 29 лет — 724 тыс. человек.

Ранее опрос показал, что 80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году.

Директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.

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