Самарский школьник ранил одноклассника ножом

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В Советском районе Самары школьник ранил одноклассника ножом. Ситуация находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова.
Самарский школьник ранил одноклассника ножом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Драка произошла между учащимися 9-го класса. Пострадавший госпитализирован.

Как уточнила глава Департамента образования Ирина Коковина, школьник нанёс ранение перочинным ножом.

«Пострадавший ребёнок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно оказали первую помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики доставили ребёнка в больницу», — рассказала она.

В областном Минздраве сообщили, что мальчику оказывают необходимую помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в школе.

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