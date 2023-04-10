Самарский школьник ранил одноклассника ножом
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Драка произошла между учащимися 9-го класса. Пострадавший госпитализирован.
Как уточнила глава Департамента образования Ирина Коковина, школьник нанёс ранение перочинным ножом.
«Пострадавший ребёнок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно оказали первую помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики доставили ребёнка в больницу», — рассказала она.
В областном Минздраве сообщили, что мальчику оказывают необходимую помощь.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в школе.