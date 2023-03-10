В Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в школе
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram столичного управления СК.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По данным следствия, 9 марта несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта нанёс 16-летнему подростку телесные повреждения.
«Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — заявили в ведомстве.
Потерпевший доставлен в одну из городских больниц.