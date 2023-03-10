В Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в школе

По факту драки между двумя учениками в одной из школ на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

РИА Новости

Об этом говорится в Telegram столичного управления СК. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным следствия, 9 марта несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта нанёс 16-летнему подростку телесные повреждения. «Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — заявили в ведомстве. Потерпевший доставлен в одну из городских больниц.