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В Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в школе

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По факту драки между двумя учениками в одной из школ на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в школе
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram столичного управления СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, 9 марта несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта нанёс 16-летнему подростку телесные повреждения.

«Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — заявили в ведомстве.

Потерпевший доставлен в одну из городских больниц.

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