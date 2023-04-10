Суд 17 апреля огласит приговор публицисту Кара-Мурзе

Мосгорсуд в понедельник, 17 апреля, огласит приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе* по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии.

Об этом сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

«Оглашение приговора назначено на 17 апреля», — цитирует её РИА Новости.

Прокурор ранее попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков об армии России.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.