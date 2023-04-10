Исследование: почти половина россиян поддерживает дружеские отношения с коллегами

Сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что почти половина принявших в нём участие россиян поддерживает дружеские отношения с сослуживцами — 47%.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Исследование показало, что чаще всего друзей среди коллег заводят медсёстры, продавцы-консультанты и дизайнеры. Реже всего это делают бухгалтеры, переводчики и аудиторы.

Близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (57% против 45%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на отечественном рынке труда.