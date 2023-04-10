Исследование: почти половина россиян поддерживает дружеские отношения с коллегами
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Исследование показало, что чаще всего друзей среди коллег заводят медсёстры, продавцы-консультанты и дизайнеры. Реже всего это делают бухгалтеры, переводчики и аудиторы.
Близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (57% против 45%).
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