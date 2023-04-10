Суд 13 апреля огласит приговор устроившему стрельбу в школе в Казани Галявиеву
- РИА Новости
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«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение приговора состоится 13 апреля в 10:00», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской гимназии.
11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Ильназ Галявиев полностью признал вину.