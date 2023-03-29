Прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку за стрельбу в гимназии

Прокуратура попросила приговорить Ильназа Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

Гособвинение просит, чтобы Галявиев первые пять лет пожизненного наказания отбывал в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима.

Также прокуратура просит суд полностью удовлетворить исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Ильназ Галявиев полностью признал вину.