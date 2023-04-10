Самыми трудными для писавших Тотальный диктант стали слова «сызмальства» и «кардинально»
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«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — RT) в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально»… Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства», — отметила она. Её слова приводит РИА Новости.
Мандрикова отметила, что также много пишущих допустили ошибки в словах «извне», «понапрасну».
Тотальный диктант состоялся в субботу, 8 апреля, в различных городах России и мира.
В Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге участниками акции стали до 10,8 тыс. человек — столько мест было зарезервировано на площадках.
В 2021 году более 670 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант».