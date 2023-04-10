Самыми трудными для писавших Тотальный диктант стали слова «сызмальства» и «кардинально»

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Самыми трудными для участников Тотального диктанта, который прошёл 8 апреля, стали слова «сызмальства» и «кардинально». Об этом рассказала руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова. Текст диктанту 2023 года подготовил писатель Василий Авченко, он посвящён путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.
Самыми трудными для писавших Тотальный диктант стали слова «сызмальства» и «кардинально»
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«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — RT) в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально»… Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства», — отметила она. Её слова приводит РИА Новости.

Мандрикова отметила, что также много пишущих допустили ошибки в словах «извне», «понапрасну».

Тотальный диктант состоялся в субботу, 8 апреля, в различных городах России и мира.

В Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге участниками акции стали до 10,8 тыс. человек — столько мест было зарезервировано на площадках.

В 2021 году более 670 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант».

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