Самыми трудными для писавших Тотальный диктант стали слова «сызмальства» и «кардинально»

Самыми трудными для участников Тотального диктанта, который прошёл 8 апреля, стали слова «сызмальства» и «кардинально». Об этом рассказала руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова. Текст диктанту 2023 года подготовил писатель Василий Авченко, он посвящён путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — RT) в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально»… Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства», — отметила она. Её слова приводит РИА Новости.

Мандрикова отметила, что также много пишущих допустили ошибки в словах «извне», «понапрасну».

Тотальный диктант состоялся в субботу, 8 апреля, в различных городах России и мира.

В Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге участниками акции стали до 10,8 тыс. человек — столько мест было зарезервировано на площадках.

В 2021 году более 670 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант».