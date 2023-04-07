На Тотальном диктанте в Петербурге ожидают до 11 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Лично для меня все тексты, которые дают для диктанта, кажутся очень сложными, и я преклоняюсь перед людьми, способными написать их без ошибок. Мне всё время кажется: вот здесь я бы запятую не поставила… А потом, дома, я проверяю по справочнику и вижу, что запятая нужна», — заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, актриса Анастасия Мельникова, которая в эту субботу будет диктовать текст в Университете технологий управления и экономики.
В Новосибирской области диктант можно будет написать на 91 площадке, передаёт «Сиб.фм». Адреса начали анонсировать за две недели до акции, и с начала апреля их количество выросло в два раза.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли регистрацию на акцию «Тотальный диктант», которая состоится 8 апреля.