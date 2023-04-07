На Тотальном диктанте в Петербурге ожидают до 11 тысяч человек

В субботу, 8 апреля, в Санкт-Петербурге состоится акция «Тотальный диктант». Как ожидается, его участниками станут до 10,8 тыс. человек — столько мест зарезервировано на площадках.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Лично для меня все тексты, которые дают для диктанта, кажутся очень сложными, и я преклоняюсь перед людьми, способными написать их без ошибок. Мне всё время кажется: вот здесь я бы запятую не поставила… А потом, дома, я проверяю по справочнику и вижу, что запятая нужна», — заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, актриса Анастасия Мельникова, которая в эту субботу будет диктовать текст в Университете технологий управления и экономики.

В Новосибирской области диктант можно будет написать на 91 площадке, передаёт «Сиб.фм». Адреса начали анонсировать за две недели до акции, и с начала апреля их количество выросло в два раза.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли регистрацию на акцию «Тотальный диктант», которая состоится 8 апреля.