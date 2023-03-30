В Москве началась регистрация на Тотальный диктант

В Москве открыли регистрацию на акцию «Тотальный диктант», которая состоится 8 апреля.

Об этом сообщает НТВ.

В городе для проведения мероприятия задействуют несколько десятков площадок, среди которых библиотеки, театры, дома культуры и вузы.

Впервые диктант пройдёт на территории Центрального детского магазина. Для детей подготовят отдельную площадку и текст.

Для основной аудитории диктовать будут произведение Василия Авченко.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.