В Москве началась регистрация на Тотальный диктант
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
В городе для проведения мероприятия задействуют несколько десятков площадок, среди которых библиотеки, театры, дома культуры и вузы.
Впервые диктант пройдёт на территории Центрального детского магазина. Для детей подготовят отдельную площадку и текст.
Для основной аудитории диктовать будут произведение Василия Авченко.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.