Более 670 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант»

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Более 670 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» в 2021 году, информирует ТАСС со ссылкой на директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.
Более 670 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант»
  • © Mikhail Pletsky
  • globallookpress.com

«Вот наша главная красивая цифра — 675 198 человек присоединились к Тотальному диктанту в 2021 году. Я напомню, что осенью 2020 года более 279 тыс. человек всяческими разными способами принимали участие в акции», — сообщила Ребковец.

Она добавила, что такой рост показал востребованность онлайн-формата.

«И очный формат возвращается, набирает обороты», — отметила Ребковец.

По её словам, очно диктант написали 90 тыс. человек, в формате #пишемдома и в качестве зрителей онлайн-марафона — 577 тыс., ещё 8198 человек выполнили специальный тест TruD.

Ранее сообщалось, что столицей Тотального диктанта в 2021 году стал Якутск.

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