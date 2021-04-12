Более 670 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант»
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«Вот наша главная красивая цифра — 675 198 человек присоединились к Тотальному диктанту в 2021 году. Я напомню, что осенью 2020 года более 279 тыс. человек всяческими разными способами принимали участие в акции», — сообщила Ребковец.
Она добавила, что такой рост показал востребованность онлайн-формата.
«И очный формат возвращается, набирает обороты», — отметила Ребковец.
По её словам, очно диктант написали 90 тыс. человек, в формате #пишемдома и в качестве зрителей онлайн-марафона — 577 тыс., ещё 8198 человек выполнили специальный тест TruD.
Ранее сообщалось, что столицей Тотального диктанта в 2021 году стал Якутск.