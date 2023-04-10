Устроивший стрельбу в школе в Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме.

Об этом информирует РИА Новости.

«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное», — заявил Галявиев в ходе прений в Верховном суде Татарстана.

Он также попросил прощения у потерпевших.

Ранее прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской гимназии.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Ильназ Галявиев полностью признал вину.