Меняйло попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с поступившей жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики.
Меняйло попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
  • РИА Новости

«В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идёт выяснение всех обстоятельств», — написал глава Северной Осетии в Telegram.

По его словам, он держит ситуацию на контроле.

Меняйло уточнил, что к нему обратилась женщина, которая «опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, совершенно непозволительно обращается со своими подчинёнными». Он отметил, что в этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

В середине марта появилась информация, что Министерство территориальной безопасности Пермского края проводит проверку по факту видеообращения мобилизованных, которые заявили о проблемах с техническим снабжением.

В ведомстве подчеркнули, что обращение было направлено в военную прокуратуру.

В конце февраля сообщалось, что мобилизованных из Иркутской области, которые ранее записали видеообращение о том, что их отправляют на передовую без артиллерийской поддержки, переведут к новому месту службы.

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