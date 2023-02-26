Записавших обращение мобилизованных из Иркутской области переведут к новому месту службы

Мобилизованных из Иркутской области, которые ранее записали видеообращение о том, что их отправляют на передовую без артиллерийской поддержки, переведут к новому месту службы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны России. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими», — написал он в Telegram.

Как отметил губернатор, «проведены индивидуальные беседы», в ближайшее время бойцов переведут к новому месту службы.

«Держу ситуацию на контроле», — подчеркнул глава региона.

РИА Новости уточняет, что в соцсетях ранее было распространено видеообращение, в котором военные, находящиеся в ДНР, заявили, что отправляются на передовую в составе штурмовых отрядов без разведданных и артподдержки.

Ранее более девяти тысяч ошибочно мобилизованных были возвращены домой.

Также сообщалось, что глава Тувы Владислав Ховалыг находится на связи с замминистра обороны России Виктором Горемыкиным по вопросу жалоб мобилизованных из региона.