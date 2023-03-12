В Пермском крае проводят проверку по факту видеообращения мобилизованных
- РИА Новости
Ранее в СМИ появилось видеообращение лиц, которые представились мобилизованными из Свердловской области и Пермского края. Мужчины заявили о недостаточном техническом снабжении.
«Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности. — RT) в настоящий момент проверяет информацию», — приводит РИА Новости заявление.
В ведомстве подчеркнули, что обращение было направлено в военную прокуратуру.
23 января глава Минобороны России Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.