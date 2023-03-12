В Пермском крае проводят проверку по факту видеообращения мобилизованных

Министерство территориальной безопасности Пермского края проводит проверку по факту видеообращения мобилизованных, которые заявили о проблемах с техническим снабжением.

Ранее в СМИ появилось видеообращение лиц, которые представились мобилизованными из Свердловской области и Пермского края. Мужчины заявили о недостаточном техническом снабжении.

«Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности. — RT) в настоящий момент проверяет информацию», — приводит РИА Новости заявление.

В ведомстве подчеркнули, что обращение было направлено в военную прокуратуру.

23 января глава Минобороны России Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.