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В Пермском крае проводят проверку по факту видеообращения мобилизованных

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Министерство территориальной безопасности Пермского края проводит проверку по факту видеообращения мобилизованных, которые заявили о проблемах с техническим снабжением.
В Пермском крае проводят проверку по факту видеообращения мобилизованных
  • РИА Новости

Ранее в СМИ появилось видеообращение лиц, которые представились мобилизованными из Свердловской области и Пермского края. Мужчины заявили о недостаточном техническом снабжении.

«Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности. — RT) в настоящий момент проверяет информацию», — приводит РИА Новости заявление.

В ведомстве подчеркнули, что обращение было направлено в военную прокуратуру.

23 января глава Минобороны России Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.

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