Автоэксперт Кадаков поддержал планы смягчить наказание за отсутствие документов на машину
- РИА Новости
По мнению эксперта, данный законопроект необходимо было подготовить давно.
«Мы живём в старом представлении о том, что такое автомобиль, какие документы на него должны быть, как это контролировать», — заявил Кадаков.
По его мнению, ничего криминального в отсутствии при себе документов нет, поскольку это, как подчеркнул специалист, не влияет на безопасность. Есть и другие способы проверить необходимые данные, объяснил автоэксперт.
«Машину можно пробить по номерному знаку, сейчас есть электронные базы, можно увидеть, что машина не в угоне и так далее. Почему нужно человека штрафовать и отправлять автомобиль на штрафстоянку — не очень понятно», — подчеркнул собеседник RT.
Он также напомнил о том, что сейчас развивается проект Минцифры совместно с ГИБДД по предъявлению электронных документов через «Госуслуги Авто».
Ранее стало известно о том, что в ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.