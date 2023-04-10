Автоэксперт Кадаков поддержал планы смягчить наказание за отсутствие документов на машину

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал разработанный ЛДПР законопроект, в рамках которого призвано смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль.

По мнению эксперта, данный законопроект необходимо было подготовить давно.

«Мы живём в старом представлении о том, что такое автомобиль, какие документы на него должны быть, как это контролировать», — заявил Кадаков.

По его мнению, ничего криминального в отсутствии при себе документов нет, поскольку это, как подчеркнул специалист, не влияет на безопасность. Есть и другие способы проверить необходимые данные, объяснил автоэксперт.

«Машину можно пробить по номерному знаку, сейчас есть электронные базы, можно увидеть, что машина не в угоне и так далее. Почему нужно человека штрафовать и отправлять автомобиль на штрафстоянку — не очень понятно», — подчеркнул собеседник RT.

Он также напомнил о том, что сейчас развивается проект Минцифры совместно с ГИБДД по предъявлению электронных документов через «Госуслуги Авто».

Ранее стало известно о том, что в ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.