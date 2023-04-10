В Херсонской области обнаружили более 140 взрывателей, заряды для танков и РПГ

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Сотрудники полиции обнаружили у посёлка городского типа Чаплинка Херсонской области тайник с боеприпасами, в котором хранилось более 140 головных контактных взрывателей, заряды для танков и РПГ.
В Херсонской области обнаружили более 140 взрывателей, заряды для танков и РПГ
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Было обнаружено 146 головных контактных взрывателя, 44 бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм и два танковых дымовых заряда, десять выстрелов и семь пороховых зарядов для РПГ и противопехотная мина», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции взорвали найденные боеприпасы.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.

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