В Херсонской области обнаружили более 140 взрывателей, заряды для танков и РПГ
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«Было обнаружено 146 головных контактных взрывателя, 44 бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм и два танковых дымовых заряда, десять выстрелов и семь пороховых зарядов для РПГ и противопехотная мина», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции взорвали найденные боеприпасы.
Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.