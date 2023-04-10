В ЛДПР разработали законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на машину

В ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.

Об этом сообщил замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

«Подготовили законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на транспортное средство», — написал он в Telegram.

Документ направлен в правительство.

В Совфеде ранее рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня.

Также комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 млрд рублей.