В ЛДПР разработали законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на машину
- РИА Новости
Об этом сообщил замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.
«Подготовили законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на транспортное средство», — написал он в Telegram.
Документ направлен в правительство.
В Совфеде ранее рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня.
Также комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 млрд рублей.