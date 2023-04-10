Журнал Popular Mechanics назвал ядерные торпеды России «Посейдон» оружием апокалипсиса

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Американский журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором говорится, что российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса.
Журнал Popular Mechanics назвал ядерные торпеды России «Посейдон» оружием апокалипсиса
  • © Министерство обороны РФ

В материале отмечается, что мощь каждой российской торпеды «Посейдон» составляет порядка двух мегатонн.

«Они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды», — подчёркивается в статье.

Отмечается, что развёртывание данного смертоносного оружия у берегов Тихого океана приведёт к прямой угрозе всем военно-морским базам США в регионе, а также всем городам западного побережья Соединённых Штатов, например, Лос-Анджелесу, Сан-Диего или Сан-Франциско.

8 июля стало известно, что подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту России.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединённым Штатам очень не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ядерный дрон «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

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