Рост параллельного импорта в Россию обнажил проблему нехватки складов в СНГ

Рост параллельного импорта в Россию может осложнить нехватка складов в транзитных странах, таких как Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Как сообщает «Коммерсант», спрос на площадки вырос вдвое, однако найти подходящие складские помещения уже сложнее.

По данным NF Group, российским компаниям необходимо порядка 400 тыс. кв. метров для хранения в странах СНГ, так как объём параллельного импорта с начала его запуска в марте 2022 года достиг $20 млрд к декабрю.

Уточняется, что свободные площадки в Грузии, Казахстане, Армении, Таджикистане и Киргизии почти отсутствуют, а в Белоруссии составили около 2,8%.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что продукция ушедших компаний попадает в Россию по параллельному импорту.