ТАСС: обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова сотрудничает со следствием

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Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
ТАСС: обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова сотрудничает со следствием
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, следствием отрабатываются все версии теракта.

«[Трепова] сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что следствием устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершённого теракта.

Ранее сообщалось, что защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб Татарский, так что оно вступило в силу.

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