ТАСС: обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова сотрудничает со следствием
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, следствием отрабатываются все версии теракта.
«[Трепова] сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — сказано в заявлении.
Отмечается, что следствием устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершённого теракта.
Ранее сообщалось, что защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб Татарский, так что оно вступило в силу.