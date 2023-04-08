ТАСС: обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова сотрудничает со следствием

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как передаёт ТАСС, следствием отрабатываются все версии теракта.

«[Трепова] сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что следствием устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершённого теракта.

Ранее сообщалось, что защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб Татарский, так что оно вступило в силу.