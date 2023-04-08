В Мелитополе под машиной сотрудника полиции обнаружили подозрительный предмет

В Мелитополе Запорожской области под автомобилем сотрудника полиции нашли подозрительный предмет.

Об этом сообщили в МВД России по региону.

«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет», — говорится в сообщении.

Специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, полицейский получил ранения в результате взрыва.