В Мелитополе под машиной сотрудника полиции обнаружили подозрительный предмет
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД России по региону.
«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет», — говорится в сообщении.
Специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.
По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, полицейский получил ранения в результате взрыва.