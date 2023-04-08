«Ъ»: спрос на горные курорты России вырос на 15%

Спрос на российские горные курорты вырос из-за ограничения доступных выездных направлений.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, прирост турпотока составил 10—15%.

«Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидирующее место Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега», — говорится в сообщении.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать общефедеральную программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.

По словам депутата, многие граждане «буквально не догадываются» о культурном, природном и курортном разнообразии России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение о создании в стране общефедеральной программы о возможностях отдыха внутри России.