В РСТ поддержали идею создания общефедеральной программы туристического потенциала России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение о создании в стране общефедеральной программы о возможностях отдыха внутри России.

По словам специалиста, туристы действительно «недостаточно информированы» о туристическом потенциале страны.

«Выросло целое поколение молодёжи, которое не знает о возможностях и потенциалах санаторно-курортного лечения и здравниц», — пояснил Барзыкин.

Он отметил, что в России принята стратегия развития внутреннего туризма.

«Там есть мероприятия по продвижению, созданию общенационального портала, которым раньше занимался Ростуризм, а теперь это передано Минэкономразвития. Более того, в 2020 году был утверждён нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», где реализованы средства в том числе на создание национальных маршрутов, которые связывают субъекты и идут по наиболее интересным местам природного и историко-культурного значения…Создаются онлайн-платформы, на которых потенциал, возможности и предложения могут быть сформированы. Более того, ведётся электронный реестр туроператоров и турагентов. Поэтому, конечно, хорошо, что депутаты этим занимаются, но это уже федеральный уровень. Потому что нужно, чтобы это было реализовано для всей России», — заключил собеседник RT.



Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать общефедеральную программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.

По словам депутата, многие граждане «буквально не догадываются» о культурном, природном и курортном разнообразии России.