В Госдуме разработали закон о запрете обращения ароматизированных жидкостей для вейпов

Депутаты Государственной думы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.

Уточняется, что перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, установит кабмин.

Также отмечается, что на устройства потребления никотинсодержащей продукции будут распространяться такие же ограничения, как и на продажу и рекламу табака.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует свою позицию.