В Госдуме разработали закон о запрете обращения ароматизированных жидкостей для вейпов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.
Уточняется, что перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, установит кабмин.
Также отмечается, что на устройства потребления никотинсодержащей продукции будут распространяться такие же ограничения, как и на продажу и рекламу табака.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует свою позицию.