СК завёл дела после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии

Следственный комитет России завёл уголовные дела после нападений на сотрудников полиции в Ингушетии и Северной Осетии.

«Возбуждены уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия — Алания и Ингушетия», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что дела возбуждены из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного оборота оружия.

Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.