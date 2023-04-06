СК завёл дела после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии

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Следственный комитет России завёл уголовные дела после нападений на сотрудников полиции в Ингушетии и Северной Осетии.
СК завёл дела после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии
  • РИА Новости

«Возбуждены уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия — Алания и Ингушетия», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что дела возбуждены из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного оборота оружия.

Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции. 

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