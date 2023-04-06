В России создали броню для техники, выдерживающую подрыв 2 кг тротила
- РИА Новости
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, об этом заявил руководитель Арзамасского машиностроительного завода.
По его словам, броня также обеспечивает защиту радиатора, капота и колёсных шасси, защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и миномётных мин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.
В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России.