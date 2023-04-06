В России создали броню для техники, выдерживающую подрыв 2 кг тротила

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В России создана новая двойная броня перспективных образцов техники, которая выдерживает подрыв 2 кг тротила, а также попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов.
В России создали броню для техники, выдерживающую подрыв 2 кг тротила
  • РИА Новости

Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, об этом заявил руководитель Арзамасского машиностроительного завода.

По его словам, броня также обеспечивает защиту радиатора, капота и колёсных шасси, защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и миномётных мин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России.

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