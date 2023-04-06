В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Как уточняется, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего.
«Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения школьника с ножом по территории учебного заведения», — цитирует «Газета.Ru» пресс-службу ведомства.
В конце 2022 года сообщалось, что в Нижневартовске ученик нанёс ножевые ранения сверстнику в школе.