В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника

Школьник напал на одноклассника с принесённым из дома ножом в селе Асово Пермского края. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. Как уточняется, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего. «Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения школьника с ножом по территории учебного заведения», — цитирует «Газета.Ru» пресс-службу ведомства. В конце 2022 года сообщалось, что в Нижневартовске ученик нанёс ножевые ранения сверстнику в школе.