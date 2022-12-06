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Подросток напал с ножом на сверстника в школе в Нижневартовске

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В Нижневартовске ученик нанёс ножевые ранения сверстнику в школе.
Подросток напал с ножом на сверстника в школе в Нижневартовске
  • РИА Новости

Об этом сообщили в администрации города.

«Между учащимися восьмого класса СШ №21 произошёл конфликт, в результате которого один другому нанёс ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее в Московской области была задержана четырнадцатилетняя девочка по подозрению в убийстве младшего брата.

В ноябре сообщалось, что в убийстве трёх человек в квартире в подмосковных Луховицах подозревается подросток.

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