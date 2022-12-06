Подросток напал с ножом на сверстника в школе в Нижневартовске
- РИА Новости
Об этом сообщили в администрации города.
«Между учащимися восьмого класса СШ №21 произошёл конфликт, в результате которого один другому нанёс ножевые ранения», — говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее в Московской области была задержана четырнадцатилетняя девочка по подозрению в убийстве младшего брата.
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