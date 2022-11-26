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ТАСС: в тройном убийстве в Луховицах подозревается подросток

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В убийстве трёх человек в квартире в подмосковных Луховицах подозревается подросток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
ТАСС: в тройном убийстве в Луховицах подозревается подросток
  • РИА Новости

«В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения», — говорится в сообщении.

Собранные материалы были переданы в следственные органы, где будет принято процессуальное решение.

Согласно предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

Ранее стало известно, что в Луховицах Московской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек.

По данным следствия, в квартире были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с колото-резаными и рублеными ранами.

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