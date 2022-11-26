ТАСС: в тройном убийстве в Луховицах подозревается подросток
- РИА Новости
«В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения», — говорится в сообщении.
Собранные материалы были переданы в следственные органы, где будет принято процессуальное решение.
Согласно предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.
Ранее стало известно, что в Луховицах Московской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек.
По данным следствия, в квартире были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с колото-резаными и рублеными ранами.