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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве трёх человек

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В Луховицах Московской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«По данным следствия, 25 ноября 2022 года в квартире, расположенной в посёлке Красная Пойма городского округа Луховицы обнаружены тела двух мужчин — 1961 и 1980 годов рождения и одной женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными и рублеными ранами», — говорится в сообщении.

Подозреваемого удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек.

24 ноября руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов подтвердил информацию о том, что в Крымске в результате трагедии с участием стрелка погибли четыре человека, включая злоумышленника.

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