В МВД подтвердили гибель четырёх человек при стрельбе в Крымске
- globallookpress.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Рунова, в результате происшествия есть также один пострадавший.
«Сегодня около 17:00 в помещении одного из медицинских центров Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации», — сказал он.
После преступник вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.
«В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжёлое ранение», — добавил представитель полиции.
Уточняется, что в итоге злоумышленник покончил с собой.
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы, которую мужчина устроил в городе Крымске Краснодарского края.