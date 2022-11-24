В МВД подтвердили гибель четырёх человек при стрельбе в Крымске

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов подтвердил информацию о том, что в Крымске в результате трагедии с участием стрелка погибли четыре человека, включая злоумышленника.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Рунова, в результате происшествия есть также один пострадавший.

«Сегодня около 17:00 в помещении одного из медицинских центров Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации», — сказал он.

После преступник вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.

«В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжёлое ранение», — добавил представитель полиции.

Уточняется, что в итоге злоумышленник покончил с собой.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы, которую мужчина устроил в городе Крымске Краснодарского края.