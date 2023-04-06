В Карелии ребёнок чуть не умер на операционном столе из-за халатности матери

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В Минздраве Карелии рассказали, что школьница чуть не погибла во время операции из-за того, что её мать утаила от врачей информацию о нарушении врачебных предписаний.
В Карелии ребёнок чуть не умер на операционном столе из-за халатности матери
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает karelinform.ru.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал в соцсетях, что в одной из карельских больниц школьница чуть не умерла во время операции под наркозом.

Выяснилось, что накануне она выпила стакан воды, тогда как операция должна была проводиться натощак. Её мать призналась, что знала об этом, однако утаила эту информацию от медиков.

Ребёнка удалось спасти благодаря слаженной работе врачей.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.

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