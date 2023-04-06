Депутат Тумусов назвал интересной идею сделать продажу алкоголя и табака безналичной
- РИА Новости
«Это очень интересное предложение. Но есть категория населения, которая карточками не владеет. Естественно, для них это будет препятствием, чтобы покупать эти товары», — считает парламентарий.
По его мнению, сегодня многие дети уже имеют банковские карты, так как это удобно в первую очередь родителям.
Депутат считает, что эти ограничения повлияют не только на детей, но и на некоторые слои населения.
«Я не уверен, что это будет только детей защищать», — заключил собеседник RT.
Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил сделать продажу алкоголя и табака безналичной.