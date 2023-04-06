Депутат Тумусов назвал интересной идею сделать продажу алкоголя и табака безналичной

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы, руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами.

«Это очень интересное предложение. Но есть категория населения, которая карточками не владеет. Естественно, для них это будет препятствием, чтобы покупать эти товары», — считает парламентарий.

По его мнению, сегодня многие дети уже имеют банковские карты, так как это удобно в первую очередь родителям.

Депутат считает, что эти ограничения повлияют не только на детей, но и на некоторые слои населения.

«Я не уверен, что это будет только детей защищать», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил сделать продажу алкоголя и табака безналичной.